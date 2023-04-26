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SpaceX получит пятую ракетную площадку в США
26.04.2023 00:44 Ирина Демьянова

SpaceX получит пятую ракетную площадку в США

Компания SpaceX Илона Маска получила разрешение Космических сил США на аренду второго пускового комплекса на военной базе в Калифорнии, что открывает для космической компании пятую пусковую площадку в США, сообщает Reuters.

Согласно договору аренды, SpaceX будет запускать свои ракеты Falcon с Космического стартового комплекса-6 на военной базе Космических сил Ванденберг возле Лос-Анджелеса, где у компании есть еще одна стартовая площадка. Продолжительность аренды SpaceX не указывается.

Кроме того, у SpaceX есть еще две площадки во Флориде и частная площадка Starbase на юге Техаса.

Пусковая площадка на базе Ванденберг до прошлого года использовалась совместным предприятием Boeing и Lockheed - United Launch Alliance. Для SpaceX он предоставит больше возможностей для выполнения все более напряженного графика запусков коммерческих, правительственных и внутренних спутников.

База Ванденберг позволяет осуществлять запуски по южной траектории над Тихим океаном, которая часто используется для метеорологических, военных или шпионских спутников, которые обычно полагаются на полярные околоземные орбиты.

 

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