



SpaceX назвала дату второй попытки запуска Starship

SpaceX определила дату, когда совершит вторую попытку запуска Starship – 20 апреля. Об этом сообщила компания в описании миссии.



62-минутное окно для запуска открывается в 9:28 по восточному времени. SpaceX пыталась запустить миссию 17 апреля, но отменила попытку чуть менее чем за девять минут до запланированного старта из-за проблемы с системой давления на первой ступени Starship, ускорителя под названием Super Heavy.



План предстоящего полета предусматривает, что Super Heavy совершит жесткую посадку в Мексиканском заливе примерно через восемь минут после взлета. Верхняя степень Starship, тем временем, сделает частичный круг вокруг Земли и упадет в Тихом океане у Гавайев примерно через 90 минут после старта.



Однако SpaceX не обязательно ожидает, что это произойдет. Это будет дебютный космический полет мощного и сложного аппарата, поэтому не будет ничего удивительного, если что пойдет не так.

