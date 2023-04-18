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SpaceX назвала дату второй попытки запуска Starship
18.04.2023 12:25 Ирина Демьянова

SpaceX назвала дату второй попытки запуска Starship

SpaceX определила дату, когда совершит вторую попытку запуска Starship – 20 апреля. Об этом сообщила компания в описании миссии.

62-минутное окно для запуска открывается в 9:28 по восточному времени. SpaceX пыталась запустить миссию 17 апреля, но отменила попытку чуть менее чем за девять минут до запланированного старта из-за проблемы с системой давления на первой ступени Starship, ускорителя под названием Super Heavy.

План предстоящего полета предусматривает, что Super Heavy совершит жесткую посадку в Мексиканском заливе примерно через восемь минут после взлета. Верхняя степень Starship, тем временем, сделает частичный круг вокруг Земли и упадет в Тихом океане у Гавайев примерно через 90 минут после старта.

Однако SpaceX не обязательно ожидает, что это произойдет. Это будет дебютный космический полет мощного и сложного аппарата, поэтому не будет ничего удивительного, если что пойдет не так.
 

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