SpaceX готовится к историческому орбитальному запуску Starship

Полная генеральная репетиция на Starbase в Техасе была завершена еще в январе. Собранный корабль был заполнен горючим. В ходе тестов было проведено множество наземных испытаний, предоставивших инженерам SpaceX важные данные для точной настройки космического корабля для его путешествия на орбиту. План полета для запуска был представлен в Федеральную комиссию связи США.



Запуск космического корабля Starship знаменует собой значительный шаг вперед в планах SpaceX отправить людей на Луну, а затем и на Марс. Ожидается, что весь полет будет продолжаться около 90 минут и продемонстрирует способность космического корабля достигать орбиты, маневрировать в космосе и безопасно возвращаться на Землю.



Хотя впереди еще много работы и испытаний, включая полное включение всех двигателей, компания уверена, что успешно завершит свою миссию в следующем месяце.



Космическая транспортная система многократного использования SpaceX Starship охватывает сам космический корабль Starship длиной 50 метров, а также 70-метровую сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, которая должна будет вывести его на околоземную орбиту.

If remaining tests go well, we will attempt a Starship launch next month