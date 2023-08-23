



Spacebit отправит флаг Украины на Луну

Основатель британской компании Spacebit украинец Павел Танасюк отправит на Луну национальный украинский флаг и подробную карту страны в День Государственного флага Украины.



Согласно сообщению пресс-службы Spacebit, первоначально запланированная на 2022 год эта часть британской миссии была перенесена на IV квартал 2023 года из-за подготовительных работ United Launch Alliance (ULA).







"Отправляя флаг и карту Украины на Луну, я желаю почтить несокрушимый дух моей родной земли. Эта миссия, как флаг - символ веры украинского народа в свое будущее, независимо от внешних вызовов", - отметил Танасюк.



Известно, что миссия была отложена в связи с тщательной подготовкой ULA и подчеркивает обязательство к успеху и безопасности этой задачи. Сотрудничая с ведущими компаниями в отрасли – Astrobotic для доставки на Луну и ULA для запуска – указанная миссия уверенно направляется на путь к ее реализации.







Пластина, где расположен национальный флаг и карта Украины, была произведена на одном из заводов "Укроборонпрома" в Киеве. Она сделана из алюминия и покрыта золотом.



Spacebit - это британская частная компания, разрабатывающая технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий. Компания основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.





