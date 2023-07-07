



Создатели ChatGPT создают команду "Терминаторов" для защиты человечества от ИИ

Создатели чат-бота ChatGPT работают над командой "Терминаторов", чтобы защитить человечества от сверхразумного ИИ.



Об этом сообщает Мetro.co.uk.



OpenAI объявила о том, что формирует новую команду, чтобы сосредоточиться на рисках, связанных со сверхразвитым ИИ. Команду возглавят главный научный сотрудник компании Илья Суцкевер и Ян Лейке.



Специалисты считают, что "сверхразумный" ИИ может появиться в течение десятилетия, поставив под угрозу само существование человечества. Они провели аналогию со Скайнет из научно-фантастического триллера "Терминатор".



В связи с потенциальными угрозами, эксперты решили разработать "хороший" искусственный интеллект, который сможет контролировать сверхразумный ИИ в течение следующих четырех лет.

