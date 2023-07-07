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Создатели ChatGPT создают команду "Терминаторов" для защиты человечества от ИИ
07.07.2023 17:47 Алина Груднева

Создатели ChatGPT создают команду "Терминаторов" для защиты человечества от ИИ

Создатели чат-бота ChatGPT работают над командой "Терминаторов", чтобы защитить человечества от сверхразумного ИИ.

Об этом сообщает Мetro.co.uk.

OpenAI объявила о том, что формирует новую команду, чтобы сосредоточиться на рисках, связанных со сверхразвитым ИИ. Команду возглавят главный научный сотрудник компании Илья Суцкевер и Ян Лейке.

Специалисты считают, что "сверхразумный" ИИ может появиться в течение десятилетия, поставив под угрозу само существование человечества. Они провели аналогию со Скайнет из научно-фантастического триллера "Терминатор".

В связи с потенциальными угрозами, эксперты решили разработать "хороший" искусственный интеллект, который сможет контролировать сверхразумный ИИ в течение следующих четырех лет.
 

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