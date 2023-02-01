



Создатель Gmail предрек скорый конец поисковой системе Google

С появлением основанных на искусственном интеллекте чат-ботов эксперты со всего мира заговорили о скорой гибели классических поисковых систем. По их мнению, конкурировать на равных с нейросетями они не смогут. Поисковик Google, занимающий монопольное положение на рынке, исключением в этом отношении не является.



Пол Бакхейт, один из разработчиков Gmail, придерживается аналогичного мнения. Он опубликовал в Twitter прогноз, из которого следует, что поисковая система Google протянет не более двух лет. По словам эксперта, в отличие от Google бот ChatGPT отвечает на пользовательские вопросы более развернуто. В качестве примера Бакхейт привел скриншоты ответов Google и ChatGPT на вопрос: “Как представить дифференциальное уравнение в LaTeX?”.



Бакхейт выразил убеждение в том, что внедрение ИИ-алгоритмов в поисковую систему компании Google не поможет. Она продолжит терять деньги из-за необходимости значительной переработки всех своих продуктов. То есть сами по себе ИИ-алгоритмы не являются залогом успеха в будущем.



К слову, внедрить ИИ в свой поисковик также планирует корпорация Microsoft. В течение нескольких лет она намерена инвестировать 10 миллиардов долларов в стартап OpenAI, который владеет ботом ChatGPT. Топ-менеджмент софтверного гиганта полагает, что ИИ-алгоритмы позволят Bing составить конкуренцию поисковику Google.