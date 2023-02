Создатель Gmail предрек скорый конец поисковой системе Google

С появлением основанных на искусственном интеллекте чат-ботов эксперты со всего мира заговорили о скорой гибели классических поисковых систем. По их мнению, конкурировать на равных с нейросетями они не смогут. Поисковик Google, занимающий монопольное положение на рынке, исключением в этом отношении не является.



Пол Бакхейт, один из разработчиков Gmail, придерживается аналогичного мнения. Он опубликовал в Twitter прогноз, из которого следует, что поисковая система Google протянет не более двух лет. По словам эксперта, в отличие от Google бот ChatGPT отвечает на пользовательские вопросы более развернуто. В качестве примера Бакхейт привел скриншоты ответов Google и ChatGPT на вопрос: “Как представить дифференциальное уравнение в LaTeX?”.



Бакхейт выразил убеждение в том, что внедрение ИИ-алгоритмов в поисковую систему компании Google не поможет. Она продолжит терять деньги из-за необходимости значительной переработки всех своих продуктов. То есть сами по себе ИИ-алгоритмы не являются залогом успеха в будущем.



К слову, внедрить ИИ в свой поисковик также планирует корпорация Microsoft. В течение нескольких лет она намерена инвестировать 10 миллиардов долларов в стартап OpenAI, который владеет ботом ChatGPT. Топ-менеджмент софтверного гиганта полагает, что ИИ-алгоритмы позволят Bing составить конкуренцию поисковику Google.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.



Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj