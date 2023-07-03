



Создана съедобная упаковка для пищевых продуктов, которая заменит пластик

Ученые из Китайского университета Гонконга разработали съедобный, прозрачный и биоразлагаемый материал со значительным потенциалом для использования в качестве упаковки для пищевых продуктов. Члены команды обратили свое внимание на бактериальную целлюлозу (БЦ) — органическое соединение, полученное из определенных типов бактерий, которое привлекло внимание как устойчивое, легкодоступное и нетоксичное решение для повсеместного использования пластмасс.



Профессор То Нгаи с химического факультета объяснил, что впечатляющая прочность на растяжение и высокая универсальность ВС являются ключом к его потенциалу. В отличие от целлюлозы, обнаруженной в клеточных стенках растений, БЦ может быть получен путем микробной ферментации, что устраняет необходимость сбора деревьев или сельскохозяйственных культур. Нгаи отметил, что в результате “этот метод производства не способствует вырубке лесов или потере среды обитания”, что делает БЦ более устойчивой и экологически чистой альтернативой растительной целлюлозе”.



До сих пор широкое внедрение БЦ ограничивалось его неблагоприятной чувствительностью к влаге воздуха (гигроскопичностью), что отрицательно сказывалось на его физических свойствах. Включив определенные соевые белки в структуру и покрыв ее маслостойким композитом, ученые успешно создали съедобную, прозрачную и прочную композитную упаковку на основе ВС.



Нгаи отметил, что этот подход имеет высокую осуществимость для масштабирования.



“Для этого не нужны особые условия, такие как химические реакции, а скорее простой и практичный метод со смешиванием и нанесением покрытия”, – добавил он. “Этот подход предлагает многообещающее решение проблемы разработки устойчивых и экологически чистых упаковочных материалов, которые могут заменить одноразовый пластик в больших масштабах”.



Исследование показало, что пластиковая альтернатива может полностью разлагаться в течение одного или двух месяцев. В отличие от других пластиков биологического происхождения, таких как полимолочная кислота, для разложения композита на основе ВС не требуются особые условия промышленного компостирования.



“Материал, разработанный в этом исследовании, полностью съедобен, что делает его безопасным для употребления черепахами и другими морскими животными, не вызывая водной токсичности в океане”, – заключил профессор.

