



Создан сладкий “штрих-код” для защиты медицинских препаратов от подделки

Исследователи из Института коллоидов и интерфейсов Общества Макса Планка разработали новый подход для защиты лекарств и электроники от подделки. Они используют лазер для генерации случайных узоров из флуоресцентных молекул в сахарной пленке.



Для создания “штрихкодов” исследователи влияют с помощью лазера на тонкую пленку сахара, состоящего из простых моносахаридов. Короткий лазерный импульс карамелизирует сахар за миллисекунды. При этом образуются соединения, которые флуоресценируются разными цветами. Однако, невозможно предусмотреть в точности какие вещества будут созданы.



Управляя множеством параметров, в том числе силой и длительностью лазерного воздействия, и используя разные добавки, исследователи с помощью обученного искусственного интеллекта могут генерировать необходимый макроскопический рисунок. Но при этом узоры на нано- и микроуровне (тип и расположение светящихся точек) будут уникальны и непредсказуемы.



Как только упаковка лекарства или электронный компонент снабжены желаемым макроскопическим рисунком, фотография картины флуоресценции с высоким разрешением, показывающая микродетали может быть сохранена в базе данных. С помощью флуоресцентного сканирования посредники или аптеки могут проверить подлинность продукта.



Чтобы противостоять распространению контрафактных и опасных препаратов, упаковка лекарства во многих странах снабжена QR-кодами, но они обеспечивают лишь ограниченную защиту от копирования. Более сложные элементы защиты, например флуоресцентные голограммы, напечатанные на банкнотах, как правило, содержат токсичные неорганические вещества.



Новая разработка объединяет высшую степень защиты и сохранность для здоровья.