



Создан искусственный эмбрион из стволовых клеток без яйцеклеток и сперматозоидов

Разработка описана профессором Магдаленой Зерницкой-Гетц из Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института во время выступления на ежегодном собрании Международного общества исследований стволовых клеток, состоявшемся в Бостоне, сообщает The Guardian.



“Мы можем создавать модели, похожие на человеческие эмбрионы, путем перепрограммирования клеток”, – сказала профессор Зерницкая-Гетц.



Ранее ученым из израильского Института Вейцмана, а также команде Зерницкой-Гетц удалось вырастить стволовые клетки мышей в структуры, похожие на эмбрионы, с бьющимся сердцем, зачатками мозга и кишечным трактом. С тех пор команды стремились достичь таких же результатов с человеческими клетками.



Ценность таких эмбрионов состоит в том, что они предлагают ученым метод наблюдения за ранним периодом развития, который в настоящее время невозможен из-за ограничений на использование естественных эмбрионов. Согласно международным правилам, ученым разрешается культивировать естественные эмбрионы в лаборатории только до 14 дней. После этого они могут наблюдать за развитием только на гораздо более поздних снимках беременности.



По словам ученых, синтетические эмбрионы были развиты до точки, чуть превышающей 14-дневный предел. Согласно отчету, каждый из них достиг точки, известной как гаструляция, когда эмбрион начинает формировать отдельные линии клеток. В этот момент у эмбрионов еще нет ни бьющегося сердца, ни зачатка мозга.



“Наша человеческая модель – это первая трехлинейная модель человеческого эмбриона, которая определяет амнион и зародышевые клетки, клетки-предшественники яйцеклеток и сперматозоидов”, – объясняет автор разработки. “Он прекрасен и полностью создан из эмбриональных стволовых клеток”.

Неизвестно, могут ли эмбрионы даже развиться в плод, если их имплантируют в матку человека. Другие эксперименты в различных лабораториях по всему миру с использованием аналогичных синтетических эмбрионов животных не продвинулись дальше более ранней стадии.



В 2021 году Международное общество исследований стволовых клеток заявило, что 14-дневный срок для разработки эмбрионов в лаборатории может быть отменен при определенных обстоятельствах, когда альтернативы исследованию нет, эксперимент считается научно обоснованным, и если это позволяют местные законы и общественная поддержка.