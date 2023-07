Создан гаджет, который превращает смартфон в портативный телескоп – видео

Французская компания Vaonis придумала как превратить любой смартфон в устройство для наблюдения за небом. Ее инженеры создали Hestia – штатив с особой системой из шести линз, способных увеличивать изображение с камеры телефона в 25 раз. Благодаря такому решению на экране гаджета становятся видны звезды, планеты и спутники. Четкость и качество картинки по-прежнему будут зависеть от характеристик камеры в смартфоне, а за все остальное отвечает телескоп.



Hestia – действительно компактное устройство, его размеры сравнимы с небольшой книгой (17 х 25 х 5,5 см), а весит такой телескоп всего полкилограмма. Перед началом наблюдения за космосом его нужно закрепить на штативе и подключить смартфон, соединив объектив с камерой. К нему разработчики выпустили специальное приложение с картой и навигатором звездного неба. Он подскажет, куда направить объектив, чтобы увидеть то или иное созвездие или планету, а также даст совет по космической фотосъемке. Со специальными светофильтрами и в особом режиме можно безопасно наблюдать за Солнцем.



Конечно, с помощью Hestia будет крайне сложно рассмотреть состав колец Сатурна или перечислить все спутники Юпитера, но увидеть и сфотографировать Меркурия, Марса или Венеру вполне реально. Такой телескоп станет хорошим подарком для человека, увлеченного астрономией, и наверняка разнообразит школьные уроки. Тем более что с его настройкой справится даже ребенок – нужно лишь правильно закрепить смартфон и запустить приложение.



В продаже телескоп Hestia пока еще не появился, поскольку компания-производитель пока что изучает спрос. Но на платформе Kickstarter можно оформить предварительный заказ, чтобы первым получить гаджет после официального релиза. Пока что полный комплект, в который входит телескоп, штатив и защитный чехол стоит около 190 долларов, но не исключено, что в дальнейшем его стоимость изменится. До окончания сбора осталось чуть меньше месяца, предварительный заказ оформили более 500 человек.



В Vaonis предполагают, что первые покупатели получат свои телескопы уже в декабре этого года.

Vaonis Hestia turns your smartphone into a smart telescope to capture the Sun, the Moon, the awe of the upcoming 2024 solar eclipse and beyond. @Vaonis_fr #gigadgets #SolarEclipse #Astronomy #telescope #astronomer pic.twitter.com/TCCtHrFppJ