Создан электромобиль, способный полностью зарядиться за 6 минут – видео

Lotus Elise стал электромобилем, который можно зарядить через 6 минут. Это совместный проект Nyobolt, дизайнера Джулиана Томсона и студии Callum.



Компания Nyobolt спроектировала и построила электрическую версию Lotus Elise с зарядкой за 6 минут. Спорткар использует инновационные аккумуляторные соты, поддерживающие высокие токи подзарядки. Емкость блока – всего 35 киловатт-часов, и он обеспечивает запас хода 250 километров. По словам разработчиков, технологию можно масштабировать на больших машинах, хотя для этого понадобятся несуществующие еще мегаваттные зарядки.



Британский стартап Nyobolt, основанный учеными Кембриджского университета, разрабатывает аккумуляторные ячейки со сверхбыстрой зарядкой. Собранный из них блок емкостью 35 киловатт-часов поддерживает ток зарядки 10С (в 10 раз больше номинального объема в ампер-часах) и полностью наполняется всего за шесть минут.



Технология уже сейчас может масштабироваться для тягачей и автобусов. Правда, такую ​​скорость зарядки им обеспечат только мегаваттные “ультрачарджеры”, которых пока не существует. Даже экспериментальная станция Densen максимум выдает 900 киловатт, а коммерческие XPeng и GAC – 480-500.



Впрочем, начинать нужно с малого, поэтому демонстрировать технологию будет этот симпатичный спорткар под названием Nyobolt EV. Его дизайн придумал Джулиан Томсон, автор Lotus Elise Series I. Фактически это и есть Elise, но отрисованный заново с учетом современных веяний.



Воплотить концепцию помогла студия Callum экс-стилиста Jaguar Иэна Келлама. Машина получила композитный кузов, 19-дюймовые колеса, оригинальную светодиодную оптику и боковые камеры с задержкой сигнала.



Вслед за Callum планирует построить опытный образец Nyobolt EV. Компания примет интеграцию компонентов силовой установки и батареи, а также спроектирует систему охлаждения и схему электропроводки.



Батарея электрокара обеспечит дальность хода около 250 км. Заряжать его можно от существующих терминалов, аккумулятор выдержит 2 тысячи циклов без существенной деградации. По некоторым данным, в ячейках используется анод из ниобия и вольфрама, а также особый электролит.

