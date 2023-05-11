



Современные человеческие носы унаследованы от неандертальцев – исследование

На величину человеческого носа, то есть на расстояние от верха до низа, вполне мог повлиять прохладный климат Европы, и он мог быть результатом скрещивания человека и неандертальца, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology .



Исследователи из Великобритании, Китая, Франции, Аргентины, Чили, Перу, Колумбии, Мексики, Германии и Бразилии использовали данные, собранные у более чем 6000 добровольцев из Латинской Америки смешанного европейского, индейского и африканского происхождения.



“В большинстве генетических исследований человеческого разнообразия изучались гены европейцев; разнообразная выборка участников нашего исследования из Латинской Америки расширяет охват результатов генетических исследований, помогая нам лучше понять генетику всех людей”, – объяснил профессор Андрес Руис-Линарес.



“Долгое время предполагалось, что форма носов определяется естественным отбором. Так как нос помогает человеку регулировать температуру и влажность воздуха, различные его формы могут лучше подходить для разных климатических условий, в которых жили наши предки”, – сказал автор исследования доктор Цин Ли из Университета Фудань в Шанхае. “Ген, который мы идентифицировали, возможно, был унаследован от неандертальцев, чтобы помочь людям адаптироваться к более холодному климату, когда наши предки ушли из Африки”.



Исследователи проанализировали генетическую информацию участников и сравнили ее с фотографиями их лиц. Чтобы увидеть, как генетические маркеры соответствуют чертам лица, они специально сравнивали расстояния между точками на лицах.

“За последние 15 лет, с тех пор как был секвенирован геном неандертальца, мы смогли узнать, что наши предки скрещивались с неандертальцами”, – объяснил доктор Каустубх Адхикари. “Мы обнаружили, что часть ДНК, унаследованная от неандертальцев, влияет на форму наших лиц. Это могло быть полезно нашим предкам, поскольку передавалось из поколения в поколение”.