



Совершенно особенная солнечная панель: Герцог сделал подарок вице-президенту США

На этой неделе вице-президент США Камала Харрис получила особенный подарок – небольшую израильскую солнечную панель, изготовленную из 676 различных материалов. Подарок вручил президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший в Вашингтон со специальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с Джо Байденом в Белом доме и выступление на пленарном заседании Конгресса США.



Панель размером 7×7 см была разработана профессором Арье Забаном, президентом Университета Бар-Илан, и доктором Ханной-Ноа Барад из Центра энергетики и устойчивого развития.



Подаренная Харрис в знак признания ее деятельности в области экологической политики, поддержки “зеленой” энергии и сокращения выбросов, небольшая панель была специально разработана и помещена в стеклянный ящик. На ней также есть табличка с надписью “Будущее вечных солнечных батарей. Новый класс фотоэлектрических панелей, состоящий из многоэлементных материалов, разработанных комбинаторным материаловедением на основе искусственного интеллекта”.



"Отдельные ячейки в панели преобразуют солнечную энергию в электрическую", – объяснил доктор Барад, назвав систему “будущим”.



Барад отметил, что технология панелей “более эффективна, а также значительно дешевле, чем то, что в настоящее время представлено на рынке, поэтому ожидается, что в будущем она позволит более широко использовать “зеленую” энергию”.



В лаборатории доктор и его команда работают над расширением использования солнечной энергии путем определения материалов для замены кремниевого компонента, чтобы сделать ресурс более экономичным.



"Таким образом, с помощью двух технологий, солнечной энергии и рециркуляции углекислого газа, мы сможем сократить выбросы углекислого газа и перейти на “зеленую” энергию, что поможет решить климатический кризис в будущем”, – заключил ученый.