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Сотрудники Google и Amazon выступили против контракта с Израилем
10.09.2022 17:42 Алина Груднева

Сотрудники Google и Amazon выступили против контракта с Израилем

Сотрудники Google и Amazon вышли на акции протеста против проекта облачных вычислений стоимостью 1,2 миллиарда долларов Nimbus, финансируемого Израилем.

 
Десятки сотрудников организовали демонстрации в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско и Дареме.
 
Они призвали работодателей расторгнуть контракт с израильскими военными.
 
Руководители Amazon Web Services и Google Cloud подписали с правительством Израиля выгодный контракт на 1,22 млрд долларов на поставку министерствам и военным ведомствам искусственного интеллекта и облачных хранилищ.
 
"Проект Nimbus — не первая и не последняя попытка Google стать военным подрядчиком. Пожалуйста, помогите нам не дать Google стать соучастником апартеида", — сказал инженер-программист Google Габриель Шубинер.

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