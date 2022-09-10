



Сотрудники Google и Amazon выступили против контракта с Израилем

Сотрудники Google и Amazon вышли на акции протеста против проекта облачных вычислений стоимостью 1,2 миллиарда долларов Nimbus, финансируемого Израилем.

Десятки сотрудников организовали демонстрации в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско и Дареме.

Они призвали работодателей расторгнуть контракт с израильскими военными.

Руководители Amazon Web Services и Google Cloud подписали с правительством Израиля выгодный контракт на 1,22 млрд долларов на поставку министерствам и военным ведомствам искусственного интеллекта и облачных хранилищ.

"Проект Nimbus — не первая и не последняя попытка Google стать военным подрядчиком. Пожалуйста, помогите нам не дать Google стать соучастником апартеида", — сказал инженер-программист Google Габриель Шубинер.