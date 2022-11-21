



Сотни мумий и пирамиду неизвестной царицы нашли возле гробницы Тутанхала



В течение последних двух лет археологи вели раскопки в Саккаре, археологическом месте в Гизе, примерно в 32 километрах к югу от Каира. Недавно они обнаружили сокровищницу гробов и мумий, которые, возможно, принадлежали некоторым из ближайших военачальников и советников короля Тутанхафа (1333–1323 гг. до н. э.).



Археологи также исследовали расположенную неподалеку пирамиду, принадлежавшую Тете, первому царю Шестой династии Египта, и, согласно отчету, обнаружили “огромный известняковый саркофаг” вместе с “300 прекрасными гробами периода Нового царства”. Обнаруженные мумии сохранились в хорошем состоянии даже спустя много веков. Это демонстрирует, что мумификация достигла своего пика в Новом Королевстве.



“Некоторые саркофаги имеют две крышки, а самый удивительный из них имеет маску женщины, полностью изготовленную из чистого золота”, — сообщает египтолог Захи Хавасс. “Мы обнаружили, что ее звали Нейт, и она никогда раньше не была известна в исторических записях”



Подборка саркофагов и артефактов, найденных на месте раскопок, будет выставлена ​​в Большом египетском музее в Гизе, открытие которого планируется в следующем году.