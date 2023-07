В пятницу, 28 июля, состоялся запуск крупнейшего коммерческого спутника Jupiter 3, который осуществила компания Илона Маска SpaceX.



Мероприятие проходило на стартовой площадке в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.



Спутник вывела на околоземную орбиту ракета Falcon Heavy.



Jupiter 3, весящий примерно девять метрических тонн, разработала коммерческая компания EchoStar.



Целью запуска этого спутника является обеспечение Северной и Южной Америки беспроводным подключением к интернету.

Watch Falcon Heavy launch @HughesConnects JUPITER 3, the largest satellite ever to be launched to a geosynchronous transfer orbit → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/PQELkUHsqF