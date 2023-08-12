



Составлен список вещей, которыми никогда нельзя делиться в соцсетях

Существуют определенные моменты, которыми ни в коем случае нельзя делиться в социальных сетях, поскольку ими могут воспользоваться мошенники и воры.



Список вещей, которые не стоит публиковать в соцсетях, в комментарии Daily Mail перечислила

руководитель отдела анализа угроз поставщика ПО для онлайн-безопасности F-Secure Лаура Канкаала.



В частности, она не рекомендует публиковать фотографии своего дома или объектов возле своего жилья, поскольку даже по крошечным деталям злоумышленники могут вычислить место, где мы проживаем.



По этой же причине она не рекомендует делиться картой бега или прогулок на велосипеде. Более того, эксперт советует отключать геолокацию на телефоне.



Еще одну угрозу могут представлять публикации своих ключей или авиабилетов. С помощью 3D-принтеров злоумышленники могут сделать дубликат ключа и проникнуть к вам в дом. А снимки авиабилета могут раскрыть такие данные, как номер паспорта и прочее.



Более того, не стоит публиковать фотографии детей, сделанные на пороге дома, которые идут в или из школы. Снимки с рабочего места также не нужно публиковать в соцсетях, потому что этим тоже могут воспользоваться киберпреступники.



Последний пункт в ее списке - съемка других людей, которая была осуществлена без их согласия.