Новости » Наука и Технологии
Соперник Starlink - OneWeb завершает подготовку к запуску спутникового интернета
28.03.2023 03:32 Евгения Маркова

Соперник Starlink - OneWeb завершает подготовку к запуску спутникового интернета

OneWeb Ltd. запустила последние 36 спутников из своей первоначальной 616-спутниковой "группировки", что позволит конкуренту Starlink обеспечить глобальное интернет-покрытие уже в этом году, пишет Bloomberg.

По словам гендиректора Нила Мастерсона, OneWeb теперь имеет достаточно космических аппаратов на орбите, чтобы в мае предложить широкополосную связь предприятиям и правительственным клиентам в 48 штатах США, а к концу 2023 года - во всем мире.

Компания претендует на участие в многомиллиардном спутниковом проекте Европейского союза под названием IRIS².

По словам Мастерсона, OneWeb имеет доход по контракту в размере $900 млн и планирует выйти на безубыточный уровень доходов к 2025 году. Компания также собирается запустить вторую волну из нескольких сотен спутников, стоимостью до $4 млрд к 2028 году.

В отличии от SpaceX, OneWeb нацелена на корпоративных и правительственных клиентов, а не на частных пользователей.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы