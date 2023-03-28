



Соперник Starlink - OneWeb завершает подготовку к запуску спутникового интернета

OneWeb Ltd. запустила последние 36 спутников из своей первоначальной 616-спутниковой "группировки", что позволит конкуренту Starlink обеспечить глобальное интернет-покрытие уже в этом году, пишет Bloomberg.



По словам гендиректора Нила Мастерсона, OneWeb теперь имеет достаточно космических аппаратов на орбите, чтобы в мае предложить широкополосную связь предприятиям и правительственным клиентам в 48 штатах США, а к концу 2023 года - во всем мире.



Компания претендует на участие в многомиллиардном спутниковом проекте Европейского союза под названием IRIS².



По словам Мастерсона, OneWeb имеет доход по контракту в размере $900 млн и планирует выйти на безубыточный уровень доходов к 2025 году. Компания также собирается запустить вторую волну из нескольких сотен спутников, стоимостью до $4 млрд к 2028 году.



В отличии от SpaceX, OneWeb нацелена на корпоративных и правительственных клиентов, а не на частных пользователей.