



Сокращение расходов: Google объединит команды Waze и Maps

Google планирует объединить команды, работающие над сервисами Waze и Maps, на фоне того, что компания чувствует необходимость сократить расходы и консолидировать операции.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Команда Waze из 500 сотрудников будет подчиняться организации Google Geo, которая включает портфель картографических продуктов Google Maps, Google Earth и Street View.



Неха Парикх, нынешний генеральный директор Waze, покинет свою должность.



В компании Google заявили, что планируют сохранить Waze в качестве отдельного сервиса. Также компания не ожидает увольнений в рамках реорганизации.



Напомним, что сервис Waze, который позволяет отслеживать ситуацию на дорогах и прокладывать маршруты, был создан в Израиле. В июне 2013 компания Google купила Waze за 1,1 миллиарда долларов.