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Сокращение расходов: Google объединит команды Waze и Maps
08.12.2022 10:55 Ольга Белозерова

Сокращение расходов: Google объединит команды Waze и Maps

Google планирует объединить команды, работающие над сервисами Waze и Maps, на фоне того, что компания чувствует необходимость сократить расходы и консолидировать операции. 

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Команда Waze из 500 сотрудников будет подчиняться организации Google Geo, которая включает портфель картографических продуктов Google Maps, Google Earth и Street View. 

Неха Парикх, нынешний генеральный директор Waze, покинет свою должность.

В компании Google заявили, что планируют сохранить Waze в качестве отдельного сервиса. Также компания не ожидает увольнений в рамках реорганизации.

Напомним, что сервис Waze, который позволяет отслеживать ситуацию на дорогах и прокладывать маршруты, был создан в Израиле. В июне 2013 компания Google купила Waze за 1,1 миллиарда долларов.

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