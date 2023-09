Соцсеть X является крупнейшим источником российских фейков и пропаганды, - ЕС

Социальная сеть X (ранее - Twitter), принадлежащая Илону Маску, является самым большим средством распространения дезинформации.



Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, передает Bloomberg.



"X, бывшая Twitter является платформой с наибольшим процентным содержанием публикаций с дезинформацией. Распространители пропаганды и дезинформации имеют гораздо больше последователей, чем другие пользователи и, как правило, присоединились к платформе совсем недавно", - пояснила вице-президент ЕК.



ЕС опубликовал отчеты о том, как каждая из крупнейших технологических компаний, в том числе Facebook (входит в Meta Platforms Inc.), Google (входит в Alphabet Inc.) и TikTok (входит в ByteDance Ltd.), добивается успеха в борьбе с дезинформацией. Большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер.



Йоурова также отметила, что платформам необходимо действовать в преддверии национальных и европейских выборов, которые пройдут в 2024 году.