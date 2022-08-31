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Соцсеть Трампа заблокировали в Google Play
31.08.2022 07:58 Ольга Белозерова

Соцсеть Трампа заблокировали в Google Play

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social была заблокирована в Google Play.

В Google заявили, что платформа нарушает свою же политику запрещенного контента, такого как физические угрозы и подстрекательство к насилию. В компании подчеркнули, что Truth Social должна соблюдать правила. 

Как отмечает ВВС, блокировка затрудняет загрузку приложения пользователями гаджетов на системе Android.

Truth Social часто называют платформой "свободы слова", но в ее условиях использования есть длинный список вещей, которые можно и нельзя публиковать. Критики утверждают, что у Truth Social проблемы с дезинформацией и разжиганием ненависти.

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