



Соцсеть Трампа заблокировали в Google Play

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social была заблокирована в Google Play.



В Google заявили, что платформа нарушает свою же политику запрещенного контента, такого как физические угрозы и подстрекательство к насилию. В компании подчеркнули, что Truth Social должна соблюдать правила.



Как отмечает ВВС, блокировка затрудняет загрузку приложения пользователями гаджетов на системе Android.



Truth Social часто называют платформой "свободы слова", но в ее условиях использования есть длинный список вещей, которые можно и нельзя публиковать. Критики утверждают, что у Truth Social проблемы с дезинформацией и разжиганием ненависти.