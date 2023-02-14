



Собирательство помогло развитию мозга ранних людей – исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, позволило по-новому взглянуть на эволюцию человеческого мозга. Исследование было проведено международной командой экспертов, наблюдавших пищевое поведение 27 детей из современного общества собирателей, БаЯка, в Республике Конго. Это помогло понять, как собирательство повлияло на эволюцию нашего мозга.



Исследование показало, что в обществах, где царит собирательство, дети с самого раннего возраста демонстрируют гендерно-специфическое развитие навыков уборки пищи. Эти выводы, а также высокий уровень распределения пищи в этих обществах подтверждают теорию, объясняющую значительное увеличение размера мозга у людей. Мозг человека втрое больше, чем у других видов приматов, и считается, что разнообразная, высококачественная диета и детство являются основным фактором этого увеличения. Рацион человека характеризуется разнообразием высококачественных и труднодоступных продуктов, таких как мясо, рыба, орехи и гусеницы, для сбора которых нужны сложные навыки.



Чтобы лучше понять, как люди приобретают эти навыки, исследовательская группа в течение года наблюдала за 27 детьми из сообщества БаЯка в Республике Конго. Эти дети начинают самостоятельно добывать пищу в группах сверстников в пятилетнем возрасте и ученые наблюдали их методы добывания пищи, состав рациона и ботанические знания во время ежедневных походов на поиски пищи. Исследователи также провели анализ питательности собранной пищи.



Результаты исследования показали, что треть своего времени дети БаЯка тратили на поиск и еду, работая независимо от взрослых. Наибольшую часть пищи составляли опавшие фрукты, семена и клубни, но дети также забирались на 40-метровые деревья, чтобы собрать мед или фрукты. Исследование также выявило гендерные различия в навыках сбора пищи: мальчики чаще ели фрукты и семена, требовавшие навыков высоко лазать по деревьям, а девочки чаще собирали клубни, требовавшие исключительных навыков копания.



“Наш анализ показал, что именно фрукты, которые составляли 40% рациона детей, содержали больше сахаров, особенно глюкозы и фруктозы, чем другие растительные продукты. Неудивительно, что они прилагали столько усилий, чтобы получить их”,– сказала соавтор исследования профессор Николь ван Дам.



Полученные данные свидетельствуют о том, что раннее начало гендерной специализации навыков извлечения пищи в сочетании с высоким уровнем распределения пищи в собирательских обществах позволило ранним людям иметь более стабильные запасы энергии и питательных веществ. Это, в свою очередь, могло позволить им располагать большими ресурсами для развития мозга, что в конечном счете привело к увеличению объема мозга человека.