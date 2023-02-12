



СМИ: Южная Корея намерена модернизировать "ракету-убийцу"

Южная Корея намерена разработать новую усовершенствованную управляемую ракету большой дальности, которая сможет поражать артиллерийские установки КНДР.



Об этом говорится в сообщении Yonhap.



По данным информационного агентства, страна намерена принять базовый план по разработке уже в марте. Ожидается, что эта ракета будет представлять собой обновленную версию тактической класса "земля-поверхность" (KTSSM), которую еще называют "убийцей артиллерии большой дальности".



Ныне существующая KTSSM работает на стационарной платформе. Ожидается, что ее модернизированная версия будет запускаться на мобильной пусковой установке для повышения маневренности и прочности.