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СМИ: Южная Корея намерена модернизировать "ракету-убийцу"
12.02.2023 15:33 Алина Груднева

СМИ: Южная Корея намерена модернизировать "ракету-убийцу"

Южная Корея намерена разработать новую усовершенствованную управляемую ракету большой дальности, которая сможет поражать артиллерийские установки КНДР.

Об этом говорится в сообщении Yonhap.

По данным информационного агентства, страна намерена принять базовый план по разработке уже в марте. Ожидается, что эта ракета будет представлять собой обновленную версию тактической класса "земля-поверхность" (KTSSM), которую еще называют "убийцей артиллерии большой дальности".

Ныне существующая KTSSM работает на стационарной платформе. Ожидается, что ее модернизированная версия будет запускаться на мобильной пусковой установке для повышения маневренности и прочности.

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