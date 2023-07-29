



СМИ: Маск не позволил ВСУ использовать Starlink в районе Крыма

Основатель SpaceX Илон Маск отклонил просьбу командования ВСУ включить спутниковый интернет Starlink в районе аннексированного Россией Крыма.



Об этом говорится в статье The New York Times со ссылкой на два источника.



Уточняется, что Маска об этом просили еще в прошлом году во время подготовки контрнаступления на юге.



"В какой-то момент он отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле Крыма, контролируемого Россией, что повлияло на стратегию на поле боя", - сказано в материале.



Уточняется, что украинские военные планировали направить морской беспилотник на российский корабль в Черном море.



"В прошлом году Маск публично обнародовал "мирный план" войны, который, казалось, соответствовал интересам России", - отметили журналисты.



По данным издания, 17 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный созвонился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили вторжение России в Украину, системы ПВО, а также дали оценку поля боя и обменялись разведданными о потерях РФ.



В ходе переговоров зашел разговор и об Маске. По словам источников, Залужный поднял тему Starlink. Он подчеркнул, что решения Украины на поле боя зависят от дальнейшего использования спутникового интернета, и его страна хотела обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги.