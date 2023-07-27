



Слепые и прозрачные: Новый вид многоножек обнаружен под Лос-Анджелесом

В Лос-Анджелесе недавно обнаружили новый вид, назвав в его честь города – лос-анджелесская нитевидная многоножка. Крошечное членистоногое было найдено натуралистами под землей в туристическом районе Южной Калифорнии.



“Размером со скрепку, но тонкий, как грифель карандаша, полупрозрачный и извилистый, как щупальце медузы. Слепое существо зарывается на четыре дюйма под землю, выделяет необычные химические вещества и полагается на роговидные антенны, торчащие из его головы, чтобы найти дорогу”, – охарактеризовал новый вид энтомолог Пол Марек из Политехнического института Вирджинии.



“Удивительно думать, что эти многоножки ползают по внутренним трещинам и щелям между маленькими кусочками камня под нашими ногами в Лос-Анджелесе”, –добавляет Марек. “Это доказывает, что под землей находится неизвестная планета”.



Выводы ученых о Illacme socal, были опубликованы 21 июня в журнале ZooKeys. Народное название вида – многоножка из Лос-Анджелеса.



По словам энтомолога, многоножки питаются мертвым органическим материалом, и без них люди были бы в нем “по уши”.



“Знания о видах, которые выполняют важные экологические функции, помогают защитить их, а затем и окружающую среду”, – объясняет Марек.



iNaturalist, приложение для гражданских натуралистов, привело Марека к открытию. Натуралисты Седрик Ли и Джеймс Бейли опубликовали сообщение о зверьке, которого они нашли, когда четыре года назад собирали слизняков в парке Уайтинг-Ранч-Уайлдернесс в соседнем округе Ориндж. Команда использовала секвенирование и анализ ДНК, чтобы доказать, что это действительно новый вид.



Седрик Ли, докторант Калифорнийского университета в Беркли, обнаружил и задокументировал тридцать видов многоножек в Калифорнии. По его словам, “при поиске новых видов часто пренебрегают микроорганизмами, но благодаря современным доступным инструментам наука может стать мостом между миром природы и лабораторией”.



“Мы полностью не знаем, что там под землей”, – говорит Ли. “Прямо у нас под ногами буквально живут неописанные виды”.



По оценкам ученых, на Земле обитает 10 миллионов видов представителей фауны, но пока обнаружен только один миллион.



Брайан Браун, куратор отдела энтомологии в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес беспокоится об угрозах местным видам, среди которых изменение климата и инвазивные виды.



“Потребуется гораздо больше работы и усилий, чтобы попытаться спасти и задокументировать виды, прежде чем они все вымрут”, – обеспокоен он.

Даниэль Глюзенкамп, президент Калифорнийского института биоразнообразия, не участвовавший в исследовании, указывает на многоножку из Лос-Анджелеса как на прекрасный пример неизведанного рубежа.



“Нам нужно инвестировать в местные парки, нам нужно спасать любой маленький участок дикой земли, даже если он окружен жилыми домами и автостоянками”, – считает Глюзенкамп. “Нам нужно знать, что там есть, чтобы мы могли защитить это и использовать в качестве решения в предстоящие чрезвычайно сложные времена”.