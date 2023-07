Следом за Украиной: В Тайване разработали БПЛА для противостояния Китаю – видео

Тайвань вдохновился успехами Украины и планирует использовать небольшие беспилотники для борьбы с Китаем. Об этом пишет сайт Drone DJI.



В Тайване обратили внимание, насколько успешно украинские военные использовали дроны в борьбе с российскими захватчиками, и теперь рассматривают БПЛА в качестве вооружения, которое может усилить обороноспособность страны. В частности, тайванцы изучают возможность использовать небольшие беспилотники в прибрежных районах для защиты от Китая, проводящего угрожающие маневры.



По данным Taipei Times, производители беспилотников работают над созданием новых БПЛА, которые сможет использовать армия Тайваня или другие страны региона, опасающиеся агрессивной политики Пекина. Работу возглавила JC Tech,компания планирует в ближайшие недели подписать контракт с тайваньскими военными.



Изучая опыт Вооруженных сил Украины, JC Tech разработала и испытала прототипы дрона-камикадзе Flyingfish. Их конструкция вдохновлена американскими БПЛА Switchblade, которые очень помогают ВСУ сдерживать российскую агрессию. Дроны выпускаются в трех размерах, и президент компании Роберт Ченг рассказало о характеристиках Flyingfish 200 стоимостью менее $3000, то есть гораздо дешевле крылатых ракет и многих военных дронов.



БПЛА длиной 1,15 метра изготовлен из легкого композитного материала, поэтому весит всего 2,2 кг в полном снаряжении и является "идеальным оружием" против пехоты. Flyingfish 200 может нести взрывчатку до 500 г, что эквивалентно 10 гранатам, способен нацеливаться на танки, корабли и солдат в радиусе 10 км от места запуска с помощью камеры, искусственного интеллекта и GPS. После фиксации цели, беспилотник пикирует на нее и взрывается.



"Когда противник приблизится к берегам Тайваня, беспилотники Flyingfish окажутся грозным оружием для асимметричной войны, потому что они очень просты в использовании и могут быть развернуты в большом количестве", – объяснил Ченг.



Upgraded versions of FlyingFish AT-200 UAV moderate flying speed & payload capacity launched by single or multiple air pressure launcher can strike at medium to long range larger targets such as tanks, ships, and parked jets. pic.twitter.com/N0dlxBT4jt