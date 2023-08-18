



Сколько стоит взломать орбитальный спутник – исследование

Спутники связи лишены продвинутых средств защиты против удаленного взлома. У многих из них отсутствуют даже элементарные меры безопасности, выяснил немецкий исследователь. Аспирант Йоханнес Уилльбольд из Рурского университета в Бохуме представил на конференции по кибербезопасности Black Hat результаты своего исследования. По его данным, удаленный взлом спутников – вполне реальная задача.



Киберпреступники долгое время считали взлом орбитальных аппаратов сложной и дорогостоящей операцией из-за высокой стоимости наземных терминалов. Однако выяснилось, что воспользовавшись современными технологиями и доступными в продаже компонентами, можно легко собрать терминал для связи со спутниками. За относительно небольшие 10 тысяч долларов можно установить взаимодействие с орбитальными аппаратами.



Уилльбольд изучил три типа космических аппаратов:

ESTCube-1: миниатюрный кубсат, запущенный Эстонией в 2013 году.

OPS-SAT: более крупный кубсат, оператором которого является Европейское космическое агентство.

Flying Laptop: небольшой спутник Института космических систем при Штутгартском университете.

Результаты тестового взлома оказались достаточно тревожными. Оба кубсата (ESTCube-1 и OPS-SAT) оказались уязвимыми из-за отсутствия протоколов аутентификации и шифрования данных. Исследователь легко получил доступ к управлению спутниками и блокировал их операторов. Flying Laptop показал базовую систему защиты и попытался обеспечить сохранность собственных главных функций от постороннего вмешательства. Однако в этом спутнике также были обнаружены уязвимости.



Уиллбольд утверждает, что после взлома злоумышленники могут перехватывать управление космическими аппаратами, транслировать через них вредную информацию и даже, в определенных случаях, увести их с орбиты. Эта проблема ставит под угрозу не только функционирование спутников на орбите Земли, но и безопасность информационных систем в целом.