Складные гибкие смартфоны: Samsung представил новую линейку Galaxy Flip

Компания Samsung в среду, 26 июля, представила новую серию гаджетов, в которую входят два гибких смартфона, смартчасы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



"Samsung Electronics старается открыть больше возможностей для людей и планеты, и важно для этого путешествия является создание ориентированного на человека мобильного опыта с большим количеством переработанных материалов без компромиссов. Новые Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 представляют собой еще один шаг в этом стремлении к разработке технологий, преодолевающих барьеры, одновременно стремясь минимизировать влияние на окружающую среду", – говорится в пресс-релизе.



Samsung не только добавил больше переработанных материалов в новые гибкие смартфоны, которые используются в каждом устройстве, но и более чем удвоил количество компонентов, содержащих минимум 10% переработанного пластика или стекла, или в среднем 22% переработанного стекла.



Samsung Galaxy Z Flip5 предлагает самый внешний экран серии Galaxy Flip благодаря инновационной технологии Flex Window. Гибкий дизайн идеально подходит для любого стиля жизни и комфортно помещается в кармане. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает высокую производительность, а вместительный аккумулятор на 4400 мАч позволяет пользоваться устройством в течение длительного времени без зарядки. Samsung Galaxy Z Flip5 также не уступает возможности создавать крутой контент и оснащен мощной основной камерой 12 Мп и удобной фронтальной камерой 10 Мп.



Samsung Galaxy Z Fold5 поражает техническими характеристиками и функциональными возможностями. Гаджет сделали еще более тонким, легким и портативным.Обновленный шарнир Flex Hinge – настоящее техническое чудо, ведь может сгибаться по желанию пользователя. Также нельзя не обратить внимание на обновления, касающиеся фотовозможностей, которые точно заинтересуют любителей качественных фото и видео. Fold5 оснащен инновационной основной камерой – 50 Мп, 12 Мп, 12 Мп – и мощной фронтальной камерой 10 Мп + 4 Мп.



“Сердцем” новой модели стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает отличную производительность и повышенную автономную работу благодаря емкому аккумулятору на 4400 мАч.





