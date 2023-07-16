



Сканер отпечатков или распознавание по лицу: что безопаснее

Технология распознавания лиц используется в системах аутентификации относительно давно. Однако благодаря усилиям разработчиков Apple она стала активно использоваться в мобильных устройствах, причем даже в бюджетном секторе. Представители Apple акцентируют внимание на высоком уровне надежности технологии Face ID, что вполне оправдано.



Специалисты работают над улучшением технологии много лет, а высокий процент распознаваний обеспечивается целым набором датчиков – стандартная камера, инфракрасная камера, а также специальный ИК-проектор, необходимый для создания объемного изображения лица с помощью набора точек. Собранные данные используются для формирования математической модели, которая хранится в базе и используется для аутентификации.

Однако в более простых устройствах используется менее надежный алгоритм.



Самый простой вариант – для распознавания используется обычное фото лица (2D модель) и специальное приложение. Такую систему можно обмануть с помощью обычной фотографии, а многие внешние факторы сильно влияют на корректность распознавания – головные уборы, очки, плохая освещенность и прочее.



Для Android-устройств разработчики всегда предпочитали сканеры рисунка пальца. Модуль распознавания по лицу, даже если и присутствует, обычно играет вспомогательную роль. Сегодня в мобильных устройствах используются три типа дактилоскопических модулей:

емкостные сенсоры – рабочая поверхность содержит большое количество небольших пластин, каждая из которых является независимым конденсатором. При прикосновении пальца заряд на пластине изменяется, причем разрешения сенсора достаточно для построения копии отпечатка пальца. Следует учитывать, что скорость и точность распознавания зависят от стоимости, причем разница достаточно существенна – используется разное количество пластин. Модули такого типа обладают достаточной точностью, их сложно обмануть и стоят они относительно недорого;

оптические сканеры – модуль основан на обычной монохромной камере, просто фотографирующей рисунок папиллярных линий. Такие датчики дешевле, но и обмануть их заметно проще;

ультразвуковые датчики – для формирования объемного изображения подушечки пальца используются ультразвук. Это позволяет работать с полноценным 3D-изображением, что затрудняет обход системы аутентификации. Стоимость датчика значительно выше остальных, поэтому используется пока редко.

Два последних типа сенсора обычно монтируются за экраном мобильного устройства, емкостной датчик требует прямого контакта с пальцем, поэтому располагается либо на задней панели, либо непосредственно в кнопке.



Технология сканирования лиц обеспечивает более высокую надежность распознавания, однако это касается только реализации Apple, когда используются несколько датчиков разного типа. При использовании обычной селфи-камеры и соответствующего ПО сложно добиться приемлемого уровня защиты – часто систему можно обмануть с помощью качественной фотографии. В этом случае даже недорогие дактилоскопические модули работают лучше.