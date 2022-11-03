



Швейцарские ученые создали съедобный дрон

Исследователи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) разработали беспилотный летательный аппарат со съедобными деталями на случай чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает IEEE Spectrum.



Дроны потенциально могут быть очень полезны в сценариях стихийных бедствий, доставляя еду и воду нуждающимся. Но большинство транспортных БПЛА могут перевозить груз весом лишь около 30 процентов своей массы. Однако ученые считают, что нашли выход из этой ситуации.



На состоявшейся на прошлой неделе в Киото Международной конференции IEEE/RSJ по интеллектуальным роботам и системам ( IROS ) исследователи представили документ с описанием дрона, который может увеличить полезную нагрузку продуктов питания с 30 до 50 % его массы.



В частности крылья экспериментальной модели беспилотника сделали из рисовых лепешек, которые достаточно калорийны. Вместо клея для крыльев использовали желатин. Съедобные крылья покрыли пластиком, чтобы они не разрушились во влажной среде.



В будущем изобретатели планируют добавить больше съедобных элементов, а также найти способ нести полезную нагрузку (например, воду) в съедобном контейнере.