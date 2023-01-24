



Шокирующее открытие: внутреннее ядро Земли начало вращаться в другую сторону

Внутреннее ядро ​​Земли, раскаленный железный шар размером с Плутон, перестало вращаться в том же направлении, что и остальная часть планеты, и может даже вращаться в другом направлении.



Об этом говорится в исследовании ученых из Пекинского университета, сообщает Yahoo.



Ученые Сяодун Сун и И Ян проанализировали сейсмические волны от повторяющихся землетрясений за последние шесть десятилетий. Исследователи пришли к выводу, что вращение внутреннего ядра "почти остановилось примерно в 2009 году, а затем повернулось в противоположном направлении".



"Мы считаем, что внутреннее ядро ​​вращается относительно поверхности Земли вперед и назад, как качели. Один цикл колебания составляет около семи десятилетий. То есть, он меняет направление примерно каждые 35 лет", - заявили ученые.



Исследователи сказали, что это вращение примерно совпадает с изменениями в так называемой "длине дня" - небольшими изменениями точного времени, которое требуется Земле, чтобы вращаться вокруг своей оси.



Эксперты, не участвовавшие в исследовании, выразили осторожность в отношении его результатов, указав на несколько других теорий и предупредив, что о центре Земли остается много загадок.