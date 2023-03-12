



Шмели могут научить друг друга решать проблемы

Согласно новому исследованию, проведенному Элис Дороти Бриджес и ее коллегами из Лондонского университета королевы Марии, шмели могут научиться решать головоломку, наблюдая, как ее решают другие пчелы.



Результаты исследования опубликованны в издании PLOS Biology. Согласно им, пушистые насекомые продемонстрировали исключительные способности как к индивидуальному, так и к социальному обучению. Это контрастирует с поведением других общественных насекомых, которое считается врожденным, а не приобретенным.



Это исследование является первым в своем роде, в котором изучается распространение поведенческого решения проблем у пчел.



“Эти результаты у шмелей, беспозвоночных с крошечным мозгом, — сказал Бриджес, — перекликаются с теми, которые ранее были получены в ходе аналогичных экспериментов на приматах и птицах, которые использовались для демонстрации способности этих видов к культуре”.



Исследователи использовали вид Bombus terrestris в качестве своей модели и создали задачу-головоломку с двумя вариантами для пчел, цель которой заключалась в том, чтобы открыть коробку.



Успешное поведение при открытии коробки распространилось по колониям, снабженным пчелой-демонстратором, обученной выполнять один из двух возможных вариантов поведения, чтобы открыть коробку. В частности, шмели переняли поведение, которое показал им их демонстратор. Даже после того, как был обнаружен второй жизнеспособный вариант, пчелы отдали предпочтение методу, которому их научили.



В контрольных группах, где не было пчел-демонстраторов, некоторые шмели спонтанно открывали коробки, но в целом оказались менее эффективными, чем те, которых обучали.



“Это говорит о том, что социальное обучение имеет решающее значение для правильного открытия ящика”, — пишут исследователи.



