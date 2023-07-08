



Shazam распознает песни из YouTube, Instagram и TikTok на смартфонах



Apple выпустил обновления для Shazam – программы, идентифицирующей песни. Помимо распознавания песен с помощью микрофона, Shazam теперь может узнать песни из YouTube, Instagram и TikTok. Об этом пишет TechCrunch.



Теперь можно открыть Shazam, нажать синюю кнопку и зайти в YouTube, Instagram или TikTok, где играет неизвестная вам мелодия. И вы сразу узнаете ее название.



Shazam также доступен на смартфонах Android. На этой платформе приложение имеет схожую функцию. Но пользователи должны предварительно предоставить разрешение на прослушивание аудио из других приложений.