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Shazam
08.07.2023 23:23 Наталья Богинская

Shazam распознает песни из YouTube, Instagram и TikTok на смартфонах


Apple выпустил обновления для Shazam – программы, идентифицирующей песни. Помимо распознавания песен с помощью микрофона, Shazam теперь может узнать песни из YouTube, Instagram и TikTok. Об этом пишет TechCrunch.

Теперь можно открыть Shazam, нажать синюю кнопку и зайти в YouTube, Instagram или TikTok, где играет неизвестная вам мелодия. И вы сразу узнаете ее название.

Shazam также доступен на смартфонах Android. На этой платформе приложение имеет схожую функцию. Но пользователи должны предварительно предоставить разрешение на прослушивание аудио из других приложений.

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