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ШАБАК внедрил ИИ для предотвращения серьезных угроз
28.06.2023 12:18 Алина Груднева

ШАБАК внедрил ИИ для предотвращения серьезных угроз

ШАБАК внедрил в работу искусственный интеллект для предотвращения серьезных угроз.

Об этом сообщил Ронен Бар на конференции Cyber Week.

По словам главы ШАБАКа, была создана собственная генеративная платформа ИИ, которая по характеристикам чем-то похожа на ChatGPT или Bard.

"Используя ИИ, мы обнаружили значительное количество угроз", - отметил Бар.

Он пояснил, что искусственный интеллект в значительной мере помог оптимизировать работу ШАБАКа. Технология отмечает аномалии и сортирует огромное количество информации, а также играет второстепенную роль в принятии решений.

"Как партнер за столом или второй пилот", - пояснил глава ШАБАКа.

Он призвал к сотрудничеству в этой сфере между коммерческими высокотехнологичными и государственными учреждениями.

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