



ШАБАК внедрил ИИ для предотвращения серьезных угроз

ШАБАК внедрил в работу искусственный интеллект для предотвращения серьезных угроз.



Об этом сообщил Ронен Бар на конференции Cyber Week.



По словам главы ШАБАКа, была создана собственная генеративная платформа ИИ, которая по характеристикам чем-то похожа на ChatGPT или Bard.



"Используя ИИ, мы обнаружили значительное количество угроз", - отметил Бар.



Он пояснил, что искусственный интеллект в значительной мере помог оптимизировать работу ШАБАКа. Технология отмечает аномалии и сортирует огромное количество информации, а также играет второстепенную роль в принятии решений.



"Как партнер за столом или второй пилот", - пояснил глава ШАБАКа.



Он призвал к сотрудничеству в этой сфере между коммерческими высокотехнологичными и государственными учреждениями.