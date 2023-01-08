



Серебряные монеты использовались в качестве денег в Израиле 3600 лет назад

Серебряные монеты, изготовленные в турецкой Анатолии и использовавшиеся в качестве денег на территории современного Израиля, были найдены в Тель-Шило к северу от Иерусалима и Тель-Гезер на западных склонах Иудейских холмов. Находки датируются концом среднего бронзового века, то есть приблизительно 17 веком до н.э.



Находки в Адджуле на территории нынешней Газы датируются началом позднего бронзового века столетие спустя.



Новые находки археологов из Хайфского университета и Еврейского университета в Иерусалиме подтверждают использование денег на территории современного Израиля на пять веков раньше, чем было известно до сих пор. Открытие также является первым прямым вещественным доказательством использования серебряных монет в качестве денег в Южном Леванте (современный Израиль).



Идентификация Анатолии как источника, из которого поступали деньги, указывает на активную торговлю с Малой Азией, в частности это свидетельство длительных и стабильных торговых отношений с Анатолией, о которых до сих пор не знали исследователи.



"Переход к хозяйственному методу, основанному на серебряных монетах, которые не портятся и имеют малый объем и вес по сравнению с зерном, принес с собой много преимуществ и новых возможностей, которые, несомненно, способствовали городскому и экономическому развитию всей области", — сказала доктор Цилла Эшель из Хайфского университета, руководившая исследованием.

