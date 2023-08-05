



Секрет раскрыт: стала известна дата презентации iPhone 15

Компания Apple представит следующую линейку смартфонов iPhone и другие "яблочные" гаджеты на третьей неделе сентября – 13-го числа.



Издание 9to5Mac со ссылкой на несколько источников сообщает, что американские операторы попросили сотрудников не брать выходной на эту дату из-за некоего крупного анонса смартфонов. Поскольку в сентябре крупных релизов, помимо iPhone 15, не намечается, речь идет именно о "яблочной" презентации.



Если теория подтвердится, то сентябрьская презентация Apple состоится на неделю позже, чем прошлогодний анонс iPhone 14, который состоялся 7 сентября.



От ивента ждут серию iPhone 15, а также Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. А уже в октябре ожидается презентация компьютеров на новом поколении Apple Silicon.



Запуск серии смартфонов iPhone 15 может быть отложен на несколько недель или даже больше. Самое ранее – новинки появятся в октябре, утверждают некоторые инсайдеры.



Причина – задержка производства камер. По слухам, Pro-модели впервые в истории iPhone будут оснащены телеобъективом с перископом. И вот с производством этой камеры есть определенные проблемы.



Напомним, что в прошлом году Apple представила четыре смартфона серии iPhone 14, один из которых пришлось ждать до 7 октября из-за локдауна в Китае. Остальные модели вышли 16 сентября.