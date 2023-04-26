



Сбербанк России выпустил собственный чат-бот GigaChat

Российский кредитор Сбербанк сообщил в понедельник, что выпустил технологию под названием GigaChat в качестве конкурента ChatGPT, первоначально в режиме тестирования только для приглашенных пользователей, присоединившись к мировой ИИ-гонке.



Выпуск в прошлом году ChatGPT, чат-бота от поддерживаемого Microsoft стартапа OpenAI, вызвал бум в технологическом секторе.



Сбербанк заявил, что отличительной чертой GigaChat является его способность общаться на русском языке более интеллектуально, чем другие зарубежные нейронные сети.



Доминирующий российский банк в последние годы инвестировал значительные средства в технологии, стремясь снизить зависимость страны от импорта. Этот процесс стал критически важным, поскольку западные страны сократили экспорт в Россию и ввели карательные санкции в связи с военными действиями Москвы в Украине.