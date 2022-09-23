



Саудовская Аравия отправит в космос женщину-астронавта

В Саудовской Аравии объявили, что запустят программу обучения с целью отправки своих астронавтов, в том числе женщины, в космос в следующем году.



Как сообщает Times of Israel, королевство активно продвигает свой план "Vision 2030", направленный на "ремонт" экономики и снижение зависимости от нефти.



В рамках плана среди прочего будет проводиться большая интеграция женщин в рабочую силу страны. Этот план отстаивается наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.



"Одним из астронавтов будет женщина из Саудовской Аравии, чей полет в космос станет первым в истории королевства", - говорится в заявлении Саудовской космической комиссии.





