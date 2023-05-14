



Сатурн вернул себе статус планеты с самым большим количеством спутников

Сатурн вернул себе статус планеты с большим количеством спутников в Солнечной системе. Несколько месяцев назад его опередил газовый гигант Юпитер, сообщает The Guardian.



У Сатурна открыли еще 62 новых спутника, в результате чего их официальное общее количество достигло 145. Юпитер, прибавивший 12 спутников к своему счету в феврале, имеет 95 спутников.



"Сатурн не только почти удвоил количество спутников, у него теперь больше спутников, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых", — сказал участвовавший в наблюдениях профессор Бретт Гладман, астроном из Университета Британской Колумбии.



Молодым спутникам пока присвоили цепочки цифр и букв, затем им дадут имена, основанные на галльских, скандинавских и канадских инуитских богах, согласно соглашению для спутников Сатурна. Команда ученых будет консультироваться со старейшинами инуитов, чтобы запросить предложения по названиям для спутников.

