



Самый смертоносный гриб в мире распространился по США

Ученые обнаружили новый факт о самом опасном грибе в мире – бледной поганке (Amanita phalloides ). Он больше не размножается, как думалось ранее, что может помогать ему проникать в новые регионы. Данные исследования, проведенного в Университете Висконсин-Мэдисон в США, опубликованы в bioRxiv.



Известно, что из всех зарегистрированных смертельных случаев от грибов во всем мире 90 % связаны только с бледной поганкой. Исследователи выяснили, как этот вид грибов так быстро и легко распространился по Северной Америке, вызывая многочисленные смерти, поскольку люди ошибочно принимали его за сытную еду.



В своих родных европейских ареалах бледная поганка создает новые поколения, комбинируя геномы друг с другом. Но, как оказалось, ей не всегда для размножения нужен партнер. Гриб может производить споры, используя хромосомы только одного индивидуума.



Открытие основано на геномах 86 грибов, собранных в Калифорнии с 1993 года и в некоторых частях Европы с 1978 года. Судя по образцам из США, бледные поганки по всей видимости могли размножаться как половым, так и бесполым путем в течение как минимум 17 лет, а возможно, и 30 лет.



То, что многие виды грибов размножаются двумя способами, в зависимости от обстоятельств, было известно давно. Но никто не знал, что это относиться и к бледной поганке.



Бесполый способ размножения помогает грибам быстро распространяться и годами выживать совершенно самостоятельно. Когда спора гриба попадает на здоровую поверхность, она прорастает и начинает плодоносить.



Бледная поганка родом из Северной Европы, но за последние десятилетия она попала в новые места обитания в других частях Европы, а также в Северной Америке и Австралии. Бесполое размножение может быть этому причиной.



Половины шляпки этого гриба достаточно, чтобы убить человека.



Теперь, когда у ученых есть лучшее представление о том, как бледные поганки распространяются в Северной Америке, возможно, они смогут начать разрабатывать стратегии по сдерживанию их размножения.



