



Самый редкий минерал на Земле найден в Мьянме

Самый редкий минерал на Земле – кьяутуит. Известно, что существует только один кристалл, найденный в районе Могок в Мьянме. База данных минералов Калифорнийского технологического института описывает его как небольшой (1,61 карата) темно-оранжевый драгоценный камень, который официально признан Международной минералогической ассоциацией в 2015 году.



В Мьянме также обнаружены несколько образцов второго по редкости минерала - пейнита, который выглядит как темно-красные шестиугольные кристаллы (хотя есть и розоватые исключения). Хотя сейчас пейнит найти легче, чем раньше, этот минерал по-прежнему встречается редко, а его химическая структура делает его чем-то вроде научной загадки.



Что делает пейнит таким редким? Во-первых, он встречается только в Мьянме, но настоящая причина кроется в его формировании. Пейнит — это кристалл бората, что означает, что он содержит бор. Он также содержит цирконий. Известно, что бор плохо связывается с цирконием. Фактически, пейнит — единственный минерал, в котором эти два вещества были обнаружены связанными в природе.



Пейнит и многие другие драгоценные камни, такие как киавтуит, встречаются чаще всего в Мьянме, или только там. По мнению ученых, когда около 180 миллионов лет назад древний суперконтинент Гондвана начал раскалываться, Индия поползла на север и столкнулась с тем, что сейчас является Южной Азией. Давление и тепло от столкновения образовали сокровищницу горных пород, многие из которых являются драгоценными камнями.



Стоимость пейнита достигает 60 000 долларов за карат. Большинство кристаллов пейнитов найдены в регионах Мьянмы Вет-Лоо и Терейн-Таунг. Мьянма также известна другими драгоценными камнями и образцами крошечных доисторических существ, запертых в янтаре.

