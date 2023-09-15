



Самый большой в мире научный парк похож на НЛО – видео

Морской научный парк Чжухай Чимелун в Китае известен как впечатляющим собранием редких морских животных со всего мира, так и своим научно-фантастическим дизайном.

Feeling awestruck yet? The world's largest marine science #museum, Zhuhai Chimelong Marine Science Museum in south China's Guangdong Province, is ready to show off the sheer magnificence of its spaceship-inspired architecture. Hop in and get blown away! pic.twitter.com/yZVFoX6BZY — People's Daily, China (@PDChina) August 31, 2023

Zhuhai Chimelong Ocean Kingdom, there is an infinity swimming pool above the hotel, enjoy the fireworks while swimming #China pic.twitter.com/i4wnXg5Jva — Johannes Maria (@luo_yuehan) September 5, 2023

Zhuhai Chimelong Ocean Kingdom - 2018-01-12 pic.twitter.com/eX8khIf6zh — EB (@EBvi) January 18, 2018

Анонсированный в 2015 году морской научный парк сразу же захватил воображение людей своим футуристическим дизайном, напоминающим корабли инопланетян, изображенные в научно-фантастических фильмах и видеоиграх. Это крупнейший крытый морской научный парк в мире: здесь обитает более 100 000 морских животных примерно 300 видов, а также 100 видов живых кораллов. Территория парка разделена на 10 тематических зон. Первоначально планировалось, что он откроется в 2021 году, после десяти лет планирования и чуть более пяти лет фактического строительства. Но гигантский морской научный парк открылся для публики только в этом месяце.Морской научный парк Чжухай Чимелун имеет общую длину около 650 метров и общую площадь около 400 000 квадратных метров. Он может принимать более 50 000 посетителей в день и может похвастаться несколькими мировыми рекордами, в том числе самым большим в мире окном-витриной-аквариумом и самым большим в мире резервуаром с живыми кораллами.Проект морского научного парка Чжухай Чимелун, построенного компанией Chimelong Group, которая также владеет международным океанским курортом Чжухай Чимелун, обошелся в 1,1 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим морским научным парком. Также парк Чжухай Чимелун является самым большим крытым морским парком в мире.