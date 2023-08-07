



Компания Samsung выпустила "бюджетника"-монстра. Фото

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон, который имеет огромную автономность. Его уже назвали "монстром во всем".



Корейский бренд Samsung презентовал еще одного представителя бюджетной линейки смартфонов Galaxy F. Модель Galaxy F34 продвигается производителем как "монстр" по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея, пишет Gizmochina.



Главной особенностью новинки стала мощнейшая батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Аккумулятора должно хватить до двух дней активного использования.





фото: Samsung Galaxy F34



Samsung Galaxy F34 также получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5, а "внутри" стоит 8-ядерный процессор Exynos 1280 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти на выбор.



Что касается фотовозможностей, то сзади расположена камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, ультрашириком на 8 мегапикселей и 2-х мегапиксельным объективом для макро. Камера умеет писать видео в 4K, также есть автоматический ночной режим и набор фильтров.



фото: Samsung Galaxy F34

Телефон работает на Android 13 с оболочкой One UI 5 "из коробки". Samsung обещает четыре года мажорных обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.



Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F3, стала Индия. Версия на 6+128 ГБ стоит 18 999 рупий, на 8+128 ГБ – 20 999 рупий. Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.



Как сообщал

Mignews

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, когда она представит следующую линейку смартфонов iPhone и другие "яблочные" гаджеты. Это будет на третьей неделе сентября – 13-го числа.