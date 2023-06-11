



Samsung разрабатывает ИИ для внутреннего использования

Согласно отчету, Samsung Electronics начала полномасштабную разработку собственной большой языковой модели (LLM) для внутренних программ после недавней утечки ее внутренних данных. Возглавляемый Samsung Research проект получил значительные инвестиции с точки зрения рабочей силы и ресурсов.



Примечательно, что все имеющиеся ресурсы графического процессора были ориентированы на разработку LLM, принципиального компонента в обучении таковых моделей. Samsung стремится завершить начальную версию своего LLM в течение двух месяцев.



Решение ИИ от Samsung имеет целью сократить время, необходимое для разработки программного обеспечения.



Решение LLM от Samsung сосредоточено на резюмировании документов, разработке программного обеспечения и языковом переводе. Хотя компания еще не планирует сделать решение ИИ доступным широкой общественности, его внутреннее использование считается приоритетным.



Предварительная зависимость от посторонних генеративных решений искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, привела к несчастливой утечке данных, что побудило Samsung запретить использование таких внешних решений и начать создание собственной технологии искусственного интеллекта.

Samsung считает, что развертывание решений ИИ на основе технологии LLM может значительно сократить время, необходимое для разработки программного обеспечения и проектирования полупроводников.

