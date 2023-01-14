



Samsung представил новую разработку на выставке электроники в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершилась одна из крупнейших в мире технологических выставок — Consumer Electronics Show 2023. Мероприятие по традиции стало платформой для презентации как регулярных линеек крупных производителей, так и множества необычных гаджетов и технологий от малоизвестных компаний.



Среди трендов выставки в этом году — забота о здоровье, умный дом и транспорт.



Samsung, лидер на рынке гибких дисплеев, показал следующую разработку — Flex Hybrid. Концепт панели умеет складываться пополам и скручиваться одновременно. Таким образом, полезная площадь в сложенном состоянии составляет 4,2 дюйма, в разложенном — 10,5”, а если раздвинуть правую сторону, то 12,4”. Когда-нибудь такие дисплеи позволят совместить в одном устройства смартфон, планшет и ноутбук. Две другие панели, Flex Slidable Solo и Flex Slidable Duet, тоже умеют раздвигаться: первая только с одной стороны, вторая — сразу с двух.