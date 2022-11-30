



Samsung: огромный рост популярности складных смартфонов

Количество складных телефонов Galaxy, выпущенных компанией в этом году, увеличилось более чем вдвое



СЕУЛ, Корея – 29 ноября 2022 г. – Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила, что количество телефонов серии Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, проданных для корпоративного использования, увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. В период с января по октябрь 2022 года количество складных телефонов, проданных Samsung корпоративным клиентам, увеличилось на 105% по сравнению с тем же периодом 2021 года.



Ожидается, что поставки складных телефонов достигнут 16 миллионов в год по всему миру, что на 73% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, и по прогнозам ожидается, что 2023 году они достигнут 26 миллионов. Нет сомнений в том, что легкость, с которой задачи можно разделить на широком экране, и повсеместная адаптация приложений к складным устройствам способствуют быстрому внедрению этих устройств, особенно среди корпоративных пользователей.



Преимущества складных телефонов с точки зрения организаций



По мере того, как все больше компаний переходят к политике «работы из любого места», растет спрос на технологии, предлагающие новые способы максимизации производительности. Выяснилось, что складные устройства особенно привлекательны в организациях, работающих в сфере финансовых услуг: 74% из них утверждают, что поддержание связи с помощью мобильных приложений является для них важным или необходимым требованием.



«Складные телефоны Galaxy были созданы, чтобы предоставлять возможности и прокладывать новые пути для работы и творчества», — сказал К.С. Чой, старший вице-президент и глава глобальной группы мобильных решений для бизнеса, MX Business в Samsung Electronics: «Этот быстрый рост инвестиций указывает на потребность наших корпоративных клиентов в расширенных возможностях, которые будут способствовать повышению производительности труда».



Galaxy Z Fold4, складной телефон Samsung четвертого поколения, является мощным многозадачным устройством и поэтому идеально подходит для использования в бизнесе. Несмотря на свои карманные размеры, он предлагает большой экран в стиле планшета и позволяет легко и быстро выполнять задачи по сравнению с обычными экранами телефонов.





Большой экран Galaxy Z Fold4 обеспечивает большую рабочую область, хорошо оптимизированную для использования функций и возможностей рабочего стола. Панель задач привычного формата, идеальный инструмент для переключения между задачами с парами приложений, позволяет пользователям управлять, запускать и переключаться между приложениями, не прерывая рабочий процесс.

Огромное экранное пространство также естественно приспособлено для работы с несколькими окнами одновременно. Galaxy Z Fold4 может одновременно открывать до трех приложений, включая два экземпляра одного и того же приложения для параллельной работы. Пользователи могут, например, отвечать в Gmail, просматривая две вкладки Chrome, точно так же, как работая на настольном компьютере с несколькими экранами.



Galaxy Z Fold4 также умеет хорошо адаптироваться к рабочим потребностям. Режим Flex, который позволяет использовать популярные приложения для видеозвонков без помощи рук, теперь также поддерживает электронные подписи и создание заметок в партнерских приложениях с помощью S Pen.



Эти варианты использования завоевали благодарную аудиторию в самых разных секторах и отраслях бизнеса. Интенсивная конкуренция на современном рынке, особенно в сфере финансовых услуг, означает, что профессионалы сегодня ощущают потребность в лучших инструментах для поддержания согласованной работы и обычной деятельности, даже когда они работают удаленно.



Устройства должны поддерживать сложные рабочие процессы, включая оповещения, исследования, графики и инвестиционные портфели, а также предоставлять мощность и продуктивные преимущества, необходимые для поддержания конкурентоспособности. Работа с ведущими в отрасли партнерами позволила Samsung уникальным образом повысить удобство использования Galaxy Z Fold4, что, в свою очередь, привело к широкому распространению складных устройств для бизнесов.



Galaxy Z Fold4 - это самый мощный смартфон на сегодняшний день. Кроме того, это первое устройство, поставляемое с Android 12L, специальной версией Android, созданной Google для работы с большим экраном и складными устройствами.



Пользование Z Fold 4 стало проще, чем когда-либо, поэтому пользователи могут выполнять больше задач одновременно. Новая панель задач оформлена аналогично вашему компьютеру, предлагая доступ к любимым и последним открытым приложениям.

Многозадачность стала более интуитивно понятной благодаря новым жестам.

Мгновенно сворачивайте полноэкранные приложения в режим pop-up или разделяйте экран пополам, чтобы пользоваться режимом многозадачности на полную.



Приложения Google, включая Chrome и Gmail, теперь поддерживают функцию drag-and-drop, что позволяет пользователям быстро копировать и вставлять ссылки, фотографии и многое другое из одного приложения в другое. С помощью Google Meet пользователи теперь могут общаться с большим количеством людей, включая совместный просмотр видео на YouTube. Пакет Microsoft Office и Outlook используют преимущества складного дисплея, выводя больше информации на экран и ускоряя взаимодействие с содержимым.

Многозадачность дополняется функциональностью S Pen, позволяющей рисовать и делать заметки.



Благодаря защитным алюминиевым рамкам на крышке и петлях, а также эксклюзивному стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+ на внешнем экране, Z Flip4 и Z Fold4 являются самыми прочными складными устройствами. Долговечность основной экранной панели также повышается благодаря оптимизированной слоевой структуре, что помогает уменьшить повреждения от внешних ударов. Кроме того, Flip 4 и Z Fold 4 защищены от влаги по стандарту IPX8, поэтому пользователи могут меньше беспокоиться, если они попадут под дождь.



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