Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5: универсальность без компромиссов
Благодаря инновационному форм-фактору, усиленному новым механизмом Flex Hinge, обеспечивающим сбалансированную конструкцию, а также возможностям камеры профессионального уровня с уникальной камерой FlexCam, серия Galaxy Z обеспечивает непревзойденные возможности работы в сложенном состоянии
СЕУЛ, Корея - 26 июля 2023 г. - Сегодня компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила о выпуске пятого поколения складных устройств Galaxy: Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5. Эти ведущие в отрасли форм-факторы предлагают уникальные возможности для каждого пользователя благодаря изящному и компактному дизайну, бесчисленным возможностям настройки и мощной производительности. Новый механизм Flex Hinge делает возможным использование складных устройств, обеспечивая при этом эстетически сбалансированную и прочную конструкцию. Эти непревзойденные складные устройства открывают необычные возможности камеры, такие как FlexCam, позволяющие делать снимки под оригинальными углами. Благодаря высокой производительности и оптимизированному аккумулятору, работающему на базе новейшего процессора, серия Samsung Galaxy Z преобразует возможности смартфона - открытого или закрытого.
"Samsung совершает революцию в мобильной индустрии благодаря складным устройствам, устанавливая стандарты и постоянно совершенствуя свои возможности", - сказал ТМ Рох, президент и глава подразделения Mobile eXperience Business компании Samsung Electronics. С каждым днем все больше людей выбирают наши складные устройства, потому что они предоставляют пользователям такие возможности, которые они не могут получить ни на одном другом устройстве". Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 - это новейшие устройства, которые подтверждают наше стремление удовлетворять потребности клиентов с помощью инновационных технологий".
Инновационное наследие Samsung и преданность категории складных устройств позволили создать невероятно многофункциональные устройства. Твердо веря в потенциал формата "раскладушка" и обладая научно-исследовательскими и производственными возможностями мирового класса, Samsung последовательно совершенствует и оптимизирует линейку Galaxy Z. От создания контента на новом экране Flex Window в Galaxy Z Flip5 до бесшовной многозадачности в Galaxy Z Fold5 - эта серия складных устройств Galaxy удовлетворяет и превосходит особые потребности современных пользователей.
Кроме того, и Galaxy Z Flip5, и Galaxy Z Fold5 тщательно продуманы, чтобы оправдать ожидания по прочности. Основной экран оснащен слоем, рассеивающим ударные нагрузки, а задняя панель изменена для обеспечения большей прочности дисплея . Благодаря поддержке стандарта IPX8 , алюминиевым рамкам Armor Aluminum и стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus 2® , нанесенному на флекс-окно и заднюю крышку, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 обеспечивают ожидаемую потребителями защиту, которая дополнительно усиливается благодаря шарниру Flex Hinge. Этот новый интегрированный шарнирный модуль имеет двухрельсовую структуру, рассеивающую внешние удары.
Galaxy Z Flip5: идеальный карманный инструмент для самовыражения без компромиссов
Galaxy Z Flip5 - это стильное и уникальное устройство карманного формата, созданное для самовыражения.
Новое окно Flex Window, которое теперь в 3,78 раза больше по сравнению с предыдущим поколением, предлагает широкий спектр существующих и новых возможностей. Оно предоставляет больше возможностей для персонализации, включая информативные и графические часы, которые могут соответствовать дизайну циферблата пользовательских часов серии Galaxy Watch6, а также стильные рамки. Кроме того, новый чехол Flipsuit для Galaxy Z Flip5 обеспечивает защиту устройства с помощью сменной карты NFC, поэтому пользователи могут подобрать дизайн Flex Window и дизайн чехла для еще большего количества вариантов персонализации.
В закрытом состоянии Galaxy Z Flip5 предлагает больше удобств, чем когда-либо прежде. Из Flex Window можно быстро и без усилий получить доступ к полезной информации. С помощью виджетов пользователи могут узнать погоду, управлять воспроизведением музыки и слушать ее с помощью Media Controller, а также следить за последними новостями на мировом фондовом рынке с помощью виджета Google Finance. Все виджеты можно просматривать с одного взгляда и мгновенно переключаться между ними одним щелчком по экрану для активации режима Multi Widget View. Кроме того, можно легко проверить уведомления и получить доступ к быстрым настройкам Wi-Fi или Bluetooth. Не открывая устройство, просматривайте историю вызовов, чтобы вернуть пропущенные звонки, и отвечайте на тексты в дороге с помощью функции Quick Reply с полной QWERTY-клавиатурой и возможностью просмотра истории чатов. Быстрым движением вверх по экрану можно получить доступ к Samsung Wallet для оплаты в пути, к QR-кодам и купонам, а также к посадочным талонам, членским картам, цифровым ключам и медицинским пропускам.
Благодаря непревзойденному дизайну и форм-фактору Galaxy Z Flip5 также предлагает самую универсальную камеру среди смартфонов Samsung Galaxy. С помощью задней камеры можно делать высококачественные селфи благодаря увеличенному окну Flex Window. С помощью FlexCam пользователи могут делать потрясающие фотографии с рук в оригинальных ракурсах. Просматривать и редактировать снимки в режиме Flex Mode также очень просто и быстро. Пользователи могут просматривать, корректировать цветовой тон или удалять изображения с помощью функции быстрого просмотра в окне Flex Window. При съемке друзей функция Dual Preview позволяет им увидеть себя в окне Flex Window, чтобы в режиме реального времени внести коррективы для получения идеального снимка. Пользователи могут получить ровный снимок на ходу благодаря стабилизации камеры Super Steady, а функция Auto Framing гарантирует, что никто не останется без внимания.
В Galaxy Z Flip5 к мощной камере добавлены усовершенствованные решения на основе искусственного интеллекта, позволяющие оживить каждую фотографию. Проявите творческий подход даже при слабом освещении благодаря улучшенной функции "Ночная съемка", которая оптимизирует фото и видео в условиях недостаточного освещения. Алгоритм обработки сигналов изображения (ISP), основанный на искусственном интеллекте, корректирует визуальный шум, который обычно портит снимки при слабом освещении, улучшая детали и цветовой тон. Даже на расстоянии фотографии получаются более четкими благодаря цифровому 10-кратному зуму .
Galaxy Z Fold5: универсальный производительный аппарат с большим экраном
Обладая большим экраном и долговечным аккумулятором в самой тонкой и легкой модели Fold, Galaxy Z Fold5 удобно брать с собой куда угодно, при этом он обеспечивает самую мощную производительность в серии Galaxy Z.
Galaxy Z Fold стал пионером в преобразовании повседневной продуктивности с помощью надежных возможностей большого экрана, развиваясь от многооконного режима и непрерывности приложений до широкого спектра функций, включая панель задач, перетаскивание и оптимизацию приложений сторонних производителей. Перо S Pen Fold Edition , представленное в третьем поколении Fold в 2021 году, также было доработано, чтобы обеспечить превосходные возможности для письма на Galaxy Z Fold5. Все эти функции и инструменты вместе обеспечивают высокую производительность на большом экране и позволяют пользователям выполнять важные задачи из любого места.
Усовершенствованная Панель задач обеспечивает динамическую производительность, позволяя быстро переключаться между часто используемыми приложениями. Теперь до четырех последних приложений находятся наготове для более эффективной работы. Новая функция перетаскивания двумя руками также позволяет повысить производительность при перемещении содержимого между приложениями и экранами. Просто нажмите и удерживайте изображение в Samsung Gallery одним пальцем, а другим пальцем откройте приложение Samsung Notes, чтобы перетащить изображение. С помощью скрытого всплывающего окна приложение может работать в фоновом режиме, позволяя пользователям просматривать видеоконтент в полноэкранном режиме и общаться с друзьями в плавающем всплывающем окне сбоку экрана.
Новый более тонкий и компактный чехол для S Pen Fold Edition позволяет легко делать аннотации и идеи в режиме реального времени и при этом удобнее размещается в кармане. Тонкий чехол для S Pen имеет почти такую же толщину , как и обычный чехол для Fold, и доступен в различных стилях и цветах , чтобы пользователи могли носить свои S Pens стильно.
7,6-дюймовый основной экран , помогающий пользователям делать больше в дороге, обеспечивает широкий и непрерывный обзор, позволяя наслаждаться любимым фильмом в портретной или альбомной ориентации. Кроме того, пиковая яркость увеличилась более чем на 30%, до 1750 нит , что обеспечивает оптимальное качество просмотра на открытом воздухе даже при ярком солнечном свете.
Мобильная платформа Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy , обеспечивающая пользователям захватывающие игровые возможности на самом большом экране смартфона Galaxy, улучшает графику и использует искусственный интеллект для обеспечения динамичных игр и многопользовательских функций. Galaxy Z Fold5 может с комфортом выдерживать марафонские игровые сессии благодаря усовершенствованной системе охлаждения, которая более грамотно отводит тепло, обеспечивая меньшие задержки и отсутствие падения производительности.
Обеспечение положительного воздействия на планету
Samsung продолжает демонстрировать прогресс в реализации экологической концепции компании и ускоряет действия, способствующие достижению поставленных целей, включая достижение чистого нулевого уровня выбросов углекислого газа к концу 2030 года для подразделения Device eXperience.
В Galaxy Z Flip5 и Fold5 используется более широкий спектр переработанных материалов , чем в предыдущих поколениях, включая переработанное до потребителя стекло и алюминий, а также переработанный после потребителя пластик, полученный из выброшенных рыболовных сетей, бочек для воды и ПЭТ-бутылок. Даже бумага для упаковочных коробок изготовлена из 100% переработанного материала .
Эти инновации также были специально разработаны для обеспечения оптимального срока службы. Каждое устройство поставляется с пятью годами обновлений системы безопасности и четырьмя поколениями обновлений ОС, что позволяет продлить жизненный цикл продукта.
Доступность
Galaxy Z Flip5 позволяет пользователям выразить себя с помощью таких цветов, как мятный, графитовый, кремовый и лавандовый , а также ряда аксессуаров , включая прозрачный чехол для гаджетов, чехол из экокожи с клапаном, чехол Flipsuit и удобный для переноски силиконовый чехол с кольцом, что позволяет создать более индивидуальный образ.
Galaxy Z Fold5 доступен в цветах Icy Blue, Phantom Black и Cream , а также в различных чехлах, отличающихся практичностью и стилем, включая тонкий чехол для S Pen, прозрачный чехол для гаджетов, чехол из экокожи и чехол-стойку с ремешком .
Samsung заботится о душевном спокойствии своих клиентов, предоставляя услугу Samsung Care+ - поддержку при случайных повреждениях, ремонт и многое другое.
Цены
Преимущество предзаказа Galaxy Z Fold5
Купите и получите обновление памяти без доплаты и чехол с контактной ручкой в подарок! Кроме того, получите скидку 15% на серию смарт-часов Galaxy Watch6 | Watch6 Classic.
Также модель с 512 ГБ памяти будет продаваться по цене модели с 256 ГБ памяти, а модель с 1 ТБ памяти по цене модели с 512 ГБ памяти.
Аналогичные скидки будут действовать и на телефоны Galaxy Z Flip5.
Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 будут доступны для предварительного заказа в авторизованных магазинах с 26 июля, а запуск продаж в Израиле начнется 16 августа.
Для получения дополнительной информации о Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 посетите веб-сайты: https://www.samsungmobilepress.com , https://news.samsung.com/global , https://www.samsung.com/galaxy-z-flip5 или https://www.samsung.com/galaxy-z-fold5 .
Также сегодня были представлены новые модели смарт-часов и планшетов.
Технические характеристики
О компании Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung вдохновляет мир и формирует будущее с помощью революционных идей и технологий. Компания переосмысливает мир телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, цифровой техники, сетевых систем, а также памяти, системных LSI, литейных и светодиодных решений. Последние новости можно найти в новостном отделе Samsung по адресу news.samsung.com.