



Самая рекордная жара за всю историю: что происходит с планетой





На Земле фиксируют рекордную жару



По всему миру сражаются абсолютные температурные рекорды. Вероятно, июль будет самым жарким месяцем за всю историю.



С 3 по 10 июля этого года мир пережил самую жаркую неделю из когда-либо зарегистрированных. Метеорологи говорят, что это не конец роста, пишет The Guardian.



Резкий рост уровня углекислого газа в атмосфере и необычная полоса сильных ветров, дующих высоко над Атлантикой, уже вызвали волны тепла в штате Техас (США), а также в Греции, Испании, Италии и многих других странах.



По всей Европе были выпущены предупреждения о погоде "красного" уровня; лесные пожары бушуют в Хорватии, на побережье Адриатического моря и в испанской Наварре. Туристические объекты, такие как Акрополь, закрыты из-за того, что температура поднялась до 40 градусов.



Земля не ощущала ничего подобного с тех пор, как в 1850-х годах начали проводить инструментальные измерения температуры воздуха, сообщила на прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация.



"Мы находимся на неизведанной территории, и это тревожная новость для планеты", – сказал директор климатической службы ВМО профессор Кристофер Хьюитт.



"Вероятность такова, что июль будет самым жарким месяцем за всю историю... "Всю" означает со времен эемского (межледникового) периода, наступившего примерно 120 тысяч лет назад", - добавил научный сотрудник Лейпцигского университета в области атмосферного излучения Карстен Хаустейн.



Ученые предупреждают, что в этом или в следующем году мировая температура может превысить порог в 1,5 градуса по Цельсию. Этот порог был установлен Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC) как верхний предел роста глобального потепления, что позволяет избежать прохождения по планете метеорологических переломных моментов, которые могут привести к необратимым изменениям мировых погодных условий.



Последствия новой рекордной жары, которая наступит очень скоро, будут глубокими и опасными. По оценкам, более 61 тысячи человек погибли в результате резкого повышения температуры, охватившего Европу прошлым летом.



Учитывая, что этот рекорд будет побит в этом году или, самое позднее, в следующем году, существует большая вероятность того, что сумарное число погибших в 2022 году будет очень скоро превышено, и средиземноморские страны, такие как Греция, Испания и Италия, вероятно, пострадают от тяжелых последствий.



По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, "изменение климата выходит из-под контроля". Он предупредил, что если мир будет упорно откладывать принятие ключевых мер, необходимых для ограничения выбросов ископаемого топлива, это может привести к "катастрофической ситуации".



Напомним, в южной Европе температура уже достигает +40 градусов по Цельсию и ожидается дальнейшее повышение температуры. Украинцев также ждет жаркое воскресенье.