



Самая большая ракета Индии вывела на орбиту 36 интернет-спутников OneWeb

Тридцать шесть широкополосных космических аппаратов OneWeb поднялись в небо и затем точно вышли на орбиту в 00:07 23 октября по стандартному индийскому времени с помощью самой мощной индийской ракеты из Космического центра Сатиша Дхавана в Шрихарикоте.



Эта миссия стала первой для OneWeb с момента российского вторжения в Украину , изменившего в том числе и поле космических полетов. Это был второй боевой полет GSLV Mark III и первая в своем роде коммерческая многоспутниковая миссия индийской ракеты, за которой наблюдала New Space India Limited (NSIL), коммерческое подразделение ISRO.



OneWeb планирует создать группировку из 648 широкополосных спутников. До сегодняшнего дня 426 космических аппаратов уже вышли на орбиту, все они были установлены с помощью российских ракет “Союз”, используемых французской компанией Arianespace. Но российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, вынудило OneWeb прервать это партнерство и искать другие космические аппараты.



OneWeb объявила в марте о подписании контракта на запуск спутников со SpaceX, а месяц спустя – об аналогичной сделке с New Space India Limited (NSIL). Условия этих сделок – стоимость и количество связанных с ними миссий – не разглашаются.

Вчерашний запуск стал первым по контракту с NSIL, и менее чем через два часа все 36 спутников OneWeb были успешно выведены на намеченные орбиты.

“Все наши спутники успешно отделились, и теперь мы ждем, подтверждения контакта со всеми нашими космическими кораблями”, – написал OneWeb в обновлении Twitter.



