



Россия намерена вывести на орбиту 600 спутников

путниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов будет создана в рамках проекта "Сфера", сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Он также напомнил, что основная цель проекта – достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности РФ.



"Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов", - уточнил Мантуров через пресс-службу министерства по итогам запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный".



Это ракета с космическими аппаратами "Гонец-М" и демонстрационным спутником "Скиф-Д", который по сути является первым запущенным спутником проекта "Сфера".



Требуемый объем финансирования проекта - 180 миллиардов рублей. Как в июле уточнял занимавший тогда пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, правительство РФ пока одобрило его финансирование в объёме 95 миллиардов рублей. Так, вместо изначально заявленных более 500 спутников, в проекте на тот момент оставалось 162 аппарата.